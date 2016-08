Rentrée scolaire : la rectrice et la présidente de Région au pupitre

La présidente de Région Carole Delga et Armande Le Pellec Muller, recteur de l'académie de Montpellier, recteur de la région académique Occitanie Pyrénées-Méditerranée, tenaient toutes les deux leur conférence de rentrée ce même 30 août, la première à Toulouse (en duplex avec l'Hôtel de Région de Montpellier), la seconde à Montpellier.

Depuis le 1er janvier 2016, la région académique regroupe les académies de Montpellier et de Toulouse.

« Je souhaite saluer l'investissement de tous, me permettant aujourd'hui de dire que la région académique est bel et bien en action », se félicite Armande Le Pellec Muller.

Pour camper le décor, quelques chiffres significatifs. Côté 1er et 2nd degrés, la nouvelle région Occitanie compte 4 783 écoles et 924 collèges et lycées, pour 543 605 élèves et 449 512 collégiens et lycéens (année 2015-2016).

La rectrice de région présentait les grands projets pour l'année 2016-2017, parmi lesquels le développement de l'apprentissage, celui des cinq campus régionaux des métiers (avec la volonté d'en labelliser six nouveaux), la lutte contre le décrochage scolaire, ou le service public du numérique éducatif.

De lourds investissements sur les lycées

A la Région, Carole Delga annonce un budget de 1,1 Md € pour l'éducation, la jeunesse, la formation, l'apprentissage, l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation.

Les volets « enseignement supérieur recherche innovation » du Contrat de Plan Etat-Région représentent, pour la période 2015-2020, des financements prévus de 446,9 M€ (219,9 M€ pour l'académie de Montpellier, 227 M€ pour l'académie de Toulouse).

« Chaque année, ce sont 3 000 lycéens supplémentaires qui arrivent, soit une augmentation de 7 % sur les cinq dernières années, quand ailleurs en France, les chiffres sont stables », souligne l'élue pour appuyer la politique de la collectivité en faveur des lycées.

La nouvelle région compte 225 922 lycéens répartis dans 381 lycées (228 publics, 152 privés, 1 lycée de la mer). La rentrée 2016 verra inaugurés deux nouveaux lycées à Villefranche-de-Lauragais (31) pour 842 élèves, et Lézignan-Corbières (11) pour 1 400 élèves. Soit des investissements respectifs de 24 M€ et 50 M€ de la Région Occitanie.

Par ailleurs, la collectivité a lancé quatre nouveaux chantiers à Castelnaudary (11), Pibrac (31), Montech (82) et Cazères (31). Et la construction de quatre autres établissements est à l'étude à Nîmes ouest (30), au nord-est de Toulouse (31), à Gignac (34) et à Montpellier ouest (34). Pour Nîmes, la décision interviendra fin septembre, et pour Montpellier en fin d'année (quatre sites candidats : Cournonterral, Cournonsec, Fabrègues et Juvignac).

« Il faut compter environ 42 M€ pour la construction d'un lycée, précise Carole Delga. En 2016, la Région mobilise 328,7 M€ pour la construction, la rénovation et l'équipement des lycées. Et, au titre du plan Marshall de soutien pour le BTP, on monte à 418 M€ en ajoutant la construction et rénovation des CFA et des écoles sanitaires et sociales. »

Sécurisation et numérique

La Région a également investi dans des travaux de sécurisation des abords des lycées à hauteur de 6,5 M€, dans 152 établissements (55 opérations encore en cours). Parmi les équipements installés : des lecteurs de badges, des systèmes de visualisation à distance permettant d'exercer un contrôle visuel des accès et des motorisations de portails.

Un effort de 34,2 M€ a été consenti dans l'équipement des lycées, avec notamment un accent particulier sur le numérique (plus de 7 M€ en 2016 sur l'équipement informatique et audiovisuel des salles de classe).

« Nous avons maintenu le dispositif de LORDI sur les deux anciennes régions, avec 31 600 élèves qui ont reçu gratuitement un ordinateur pour l'ex-Languedoc-Roussillon, et 10 600 pour l'ex-Midi-Pyrénées (car indexés sur les revenus, NDLR). »

L'accent sur l'apprentissage

Aux lycéens s'ajoutent 34 000 apprentis, 16 000 élèves dans les formations sanitaires et sociales, et 247 000 étudiants, répartis dans 104 CFA, 165 écoles du secteur sanitaire et social, et 35 grandes écoles dont 7 universités.

Des thématiques d'excellence sont reconnues au sein des deux académies de Toulouse et Montpellier, les deux sites partageant les secteurs de l'environnement, de la biologie-santé, du numérique, des sciences de l'univers, de l'énergie. La région se targue ainsi d'être la 1e en France pour les dépenses de R&D, avec 5,6 Mds € de dépenses, soit 3,7 % du PIB.

La présidente de Région met l'accent sur l'attention et les moyens accordés désormais par la collectivité à l'apprentissage.

« Lycéens, apprentis, élèves des écoles de la 2e chance pourront bénéficier des mêmes conditions. L'enjeu est de territorialiser les formations car je souhaite une meilleure adéquation entre les besoins des entreprises et les formations sur les 18 bassins d'emplois que nous avons identifiés. »

Un travail est en cours afin d'établir une cartographie des formations professionnelles.

« La Région et les autorités académiques ont prévu d'établir une programmation pluriannuelle, selon une méthode partagée, de l'évolution de la carte des formations professionnelles sur la période 2018-2021, confirme le Rectorat dans son dossier de rentrée. Afin d'établir cette programmation, la Région et les autorités académiques débutent leurs travaux à compter de la rentrée 2016 et prévoient de partager l'ensemble des données relatives à la population scolaire et à l'environnement économique définies sur des territoires cohérents. »

Les dossiers et rendez-vous régionaux à venir...

La présidente de Région profitait de cette première conférence devant la presse régionale pour évoquer les prochains dossiers et rendez-vous à venir. A commencer par un dispositif d'aide pour les viticulteurs victimes de la grêle, et l'implantation prochaine de Maisons de la Région dans chacun des treize départements, dotées d'agents d'accompagnement sur les questions économiques, la formation et l'emploi.

Carole Delga annonce également le démarrage imminent du Plan Littoral 21, avec l'affection de crédits (via un contrat de plan spécifique qui devrait se signer en février 2017) pour des investissements portuaires, les énergies renouvelables, la préservation environnementale, l'hébergement touristique.

Enfin, auront lieu en octobre la restitution des Etats Généraux du rail, et en novembre les Assises régionales du tourisme.

Quant à la gare TGV de la Mogère à Montpellier et à l'engagement financier attendu de la Région, la présidente se montre ferme sur la prochaine échéance