Diaporama : visite guidée de la nouvelle Faculté de Médecine de Montpellier

À l'approche de l'inauguration officielle prévue lundi 11 septembre en présence de nombreux officiels - et possiblement de Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur (sous réserve) -, Objectif Languedoc-Roussillon propose un tour en images des équipements les plus notables de la nouvelle Faculté de Médecine de Montpellier. Le diaporama est accessible sur ce lien.

Conçu par le cabinet Fontès Architecture, le bâtiment s'étend sur 12 000 m2 et six niveaux, dont cinq amphithéâtres, 14 salles de travaux dirigés et six salles de cours. Il a nécessité un investissement de 45,5 M€, intégralement porté par le Conseil régional Occitanie.

Selon le Doyen, Michel Mondain, ce bâtiment vient en réalité remplacer l'institut de biologie de l'École de Médecine, fondée en 1220 et relocalisée en 1794 dans le Palais épiscopal de la ville. La nouvelle Faculté conservera ces bâtiments historiques pour les 2e et 6e années, les diplômes d'université, les thèses, etc.

"Cette nouvelle Faculté intègre des départements de maïeutique, d'orthophonie et d'orthoptie, si bien qu'elle concrétise un nouveau concept d'école de santé bien plus large qu'une seule école de médecine", précise Michel Mondain.

La nouvelle Faculté affiche une capacité de 8 000 à 8 500 inscrits, répartis dans le temps et l'espace, en fonction des modules d'enseignement, en formation initiale ou formation continue. La fréquentation journalière est estimée entre 1 000 et 1 500 personnes.