4 000 offres d'emploi au Salon TAF à Montpellier

Les salons TAF (Travail-Avenir-Formation) sont co-organisés par la Région Occitanie, Pôle Emploi et l'Association régionale des Missions locales (ARML). Le coup d'envoi régional de la 10e édition a été donné le 3 mars, à l'occasion du 1e salon TAF organisé à Toulouse.

Ouverts à tous (lycéens, apprentis, étudiants, demandeurs d'emploi, salariés), ces rendez-vous ont vocation à donner accès à des informations sur les aides à l'emploi, à des offres de formation, et directement aux entreprises qui recrutent.

Les organisateurs annoncent plus de 12 000 offres d'emplois et plus de 1 100 entreprises présentes. Mais aussi des ateliers pour apprendre à écrire un CV et préparer un entretien, un espace présentant la méthode de recrutement par simulation, des ordinateurs et imprimantes à disposition, des conférences.

« Nous avons conscience qu'il est encore souvent très compliqué d'accéder rapidement à une information claire permettant de s'orienter et de choisir sereinement son parcours de formation, explique Carole Delga, qui évoque 15 000 offres d'emplois non pourvues chaque année sur la région. C'est pourquoi j'ai souhaité que des salons TAF supplémentaires soient créés en 2017 sur notre territoire. »

Ainsi, cette année, la programmation des salons TAF a-t-elle été étoffée avec trois nouveaux rendez-vous côté ex-Midi-Pyrénées, à Toulouse, Albi et Auch.

460 entreprises et 4 000 offres d'emploi

Après Toulouse, c'est à Montpellier que se déroule le 2e rendez-vous TAF, les 8 et 9 mars au parc des expositions.

Pôle emploi est chargé de la partie Recrutement de ce salon. À la veille de son ouverture à Montpellier, il annonce la présence de 460 entreprises, dont des entreprises en dehors du bassin de Montpellier. Soit près de 4 000 propositions d'emploi collectées pour ce salon TAF Hérault.

« Plus de 6 500 demandeurs d'emploi ont bénéficié d'un accompagnement intensif de préparation pour se présenter sur le salon, avec leurs conseillers référents, précise Pôle Emploi dans un communiqué. En complément, des candidats ont été évalués préalablement grâce à notre méthode de recrutement par simulation et/ou des évaluations de compétences et de capacités professionnelles. »

Les autres rendez-vous régionaux sont le 8 mars à Auch (32), le 14 mars à Narbonne (11), le 15 mars à Mende (48) et à Albi (81), les 21 et 22 mars à Nîmes (30), et le 23 mars à Perpignan (66).