Myriam El Khomri : "L’apprentissage est une voie d’excellence"

La région Occitanie compte neuf Maisons des Compagnons du Devoir : sept sur l'ex-Midi-Pyrénées (Colomiers, Labruguière, Rodez, Saint-Girons, Toulouse, Albi, Eauze), une à Nîmes, et enfin une près de Montpellier, la nouvelle Maison des Compagnons du Devoir de Baillargues, qui était inaugurée le 23 mars 2017, en présence de Myriam El Khomri, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social.

Cette inauguration était, pour celle-ci, une de ses dernières prises de parole publiques (elle se rendait à Toulouse l'après-midi), et du même coup sa dernière sortie en qualité de ministre, avant le début de la période de réserve électorale qui commençait ce même jour à minuit.

Les Compagnons du Devoir sont installés à Baillargues depuis 1995. La nouvelle structure (5 240 m2, dont 2 200 m2 pour le pôle formation) permet d'accueillir deux fois plus de compagnons, soit 120 jeunes apprentis dans les métiers de charpentier, menuisier, plombier, métallier, tailleur de pierre et maçon. Des formations pour les entreprises sont également proposées.

La Maison des Compagnons du Devoir aura coûté près de 10 M€. Le pôle formation (4,9 M€) a été financé pour partie en autofinancement des Compagnons du Devoir (3,27 M€), et pour partie par des subventions (Caisse des Dépôts au titre du PIA* : 700 000 € ; Région Languedoc-Roussillon : 1 M€).

Le pôle Hébergement (2 563 m2), adossé au centre de formation, aura coûté, quant à lui, 4,9 M€. Confié à FDI Habitat, il a été financé par plusieurs prêts (Caisse des Dépôts, Cileo, Caisse d'allocations familiales) et des subventions (PIA*, Montpellier Méditerranée Métropole, Département de l'Hérault, CAF, Conseil régional Languedoc-Roussillon).

L'inauguration, qui rassemblait bon nombre d'élus locaux, était l'occasion pour la ministre d'encenser l'apprentissage, dont l'enjeu est toujours de revaloriser une voie encore très déconsidérée par le grand public.

« Sept jeunes sur 10 sont en emploi après l'apprentissage, souligne-t-elle. Je ne considère pas la voie de l'apprentissage comme une voie de lutte contre l'échec scolaire et contre le chômage, mais comme une voie d'excellence. Il faut rendre cette voie plus attractive... Les Compagnons du Devoir, c'est une institution et un vecteur de rayonnement de notre pays au-delà de nos frontières. »