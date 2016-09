Disparition de Catherine Dumont

Les obsèques de Catherine Dumont se sont déroulées à Carnon (34), samedi 10 septembre, peu après son décès survenu le 5 septembre, des suites d'une longue maladie.

Première femme accédant à la fonction depuis 1945, Catherine Dumont avait été élue présidente de l'Ordre des experts-comptables (OEC) région Montpellier en 2010, avant d'être réélue pour un second mandat de deux ans en 2012. Philippe Sauveplane, actuel président de l'OEC, lui a succédé en 2014.

Catherine Dumont était aussi membre du bureau national de l'Institut français des experts-comptable (IFEC) depuis 2014, organisation dont elle avait également présidé la section régionale pendant plusieurs années.

« Personnalité entière et engagée, ardente défenseur des intérêts de la profession, Catherine a mis pendant de longues années son talent, son incroyable énergie et son enthousiasme au service de l'intérêt collectif des experts-comptables, écrivent Philippe Sauveplane et Guy Boulet, président de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes région Montpellier, dans un communiqué. Pendant sa présidence de quatre ans à l'Ordre, elle a largement contribué à renforcer l'influence de la profession et son ancrage dans la vie économique. Nous perdons une consœur mais aussi un des grands serviteurs de la profession qui lui doit beaucoup. »