Christophe Lerouge nommÃ© Ã  la tÃªte de la Direccte

La préfecture de région Occitanie vient d'officialiser la nomination par arrêté du gouvernement, en date du 25 août, de Christophe Lerouge en tant que nouveau Direccte (directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi). Actuellement chef du service de l'industrie à la Direction générale des entreprises (DGE) au sein du ministère de l'Économie et des Finances, il prendra ses fonctions le 26 septembre prochain.

Ingénieur général des Mines, ancien élève de l'École Normale Supérieure et de l'École Nationale Supérieure des Télécommunications (Télécom ParisTech), Christophe Lerouge a été précédemment commissaire au redressement productif pour la région Bourgogne et chef du pôle 3E (Entreprises, Emploi, Économie) de la Direccte Bourgogne. Il a également été conseiller technique au cabinet du ministre de l'Éducation Nationale et attaché pour la science et la technologie à San Francisco.