Le Nîmois Simon Casas remporte la direction des arènes de Madrid

"C'est non seulement un aboutissement professionnel mais aussi pour moi existentiel." Au bout du fil, l'émotion de Simon Casas est palpable.

Un "producteur d'art"

Mardi 27 septembre, la communauté de Madrid a en effet décidé de confier au Nîmois, pour quatre ans (plus une année éventuelle), la gestion culturelle de Las Ventas, les arènes de Madrid, pour une redevance annuelle de 2,8 M€.

Producteur de corridas, notamment à Nîmes, Simon Casas va donc découvrir un nouveau métier : celui de spectacles non-taurins.

"Mes prédécesseurs ont négligé cet aspect artistique. En tant que producteur d'art, je me considère comme un artiste qui doit les promouvoir tous", poursuit Simon Casas.

Baisse des tarifs à venir

Ainsi, le Nîmois compte-t-il développer la production de concerts comme cela se fait à Nîmes, où cette production est déléguée à l'entreprise marseillaise Adam Concerts.

"Pensez que dans les années 60, les Beatles venaient jouer ici. Quelle capitale européenne peut s'enorgueillir de disposer d'une telle salle de spectacles de 24 000 places en centre ville ?", interroge Simon Casas.

Pour parvenir à ses fins et conquérir une clientèle toujours plus internationale, Simon Casas entend baisser "de 10 à 20 %" le prix des abonnements pour les spectacles taurins et surtout s'appuyer sur son partenaire Nautalia, une grande agence espagnole de voyages. L'entreprise vise un chiffre d'affaires de l'ordre de 30 M€.