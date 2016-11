Catherine Pommier va prendre la direction de Transferts LR

Transferts LR met un terme au recrutement lancé depuis plusieurs mois pour trouver un successeur à Anne Lichtenberger : Catherine Pommier vient d'être recrutée comme nouvelle directrice de l'agence régionale de l'innovation. Tout en négociant encore les détails de son embauche, elle devrait prendre ses fonctions, de source interne, en début d'année 2017.

Catherine Pommier assurait la direction du Business Innovation Center (BIC) de Montpellier depuis 2010. Sous son impulsion, l'incubateur de la Métropole montpelliéraine s'est hissé en 4e position dans le Top10 de l'UBI Index, classement mondial des meilleurs incubateurs, en septembre 2014. Depuis sa création en 1987, le BIC a accompagné la création de 550 entreprises innovantes, soit plus de 4 500 emplois et plus de 600 M€ de chiffre d'affaires.

Catherine Pommier rejoint donc Transferts LR, l'agence régionale de l'innovation en Occitanie, créée en 2005 et actuellement présidée par Christophe Carniel (co-fondateur de Vogo). Celle-ci accompagne près de 550 entreprises par an, en faisant notamment l'interface avec le monde de la recherche.

Catherine Pommier remplace Anne Lichtenberger, qui a quitté ses fonctions et assurait une mission temporaire auprès de l'École des Mines d'Alès depuis six mois. Celle-ci vient d'être officiellement recrutée, le 1er novembre, comme adjointe à la direction du développement économique, en charge de l'entrepreneuriat, au sein de l'établissement gardois.