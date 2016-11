Christelle Igual prend la direction de Synersud et de Créalia

À compter du 5 décembre 2016, Christelle Igual prendra la direction de Synersud et de Créalia. Le premier est le réseau régional des incubateurs et pépinières spécialisé dans l'accompagnement et la création d'entreprises innovantes, auquel est adossée la seconde, association spécialisée dans le financement des projets innovants.

Titulaire d'un DESS (Master pro) en ingénierie économique et financière de projets régionaux et âgée de 45 ans, Christelle Igual codirigeait le groupe Igual depuis 2008. Elle a effectué les dix premières années de sa carrière dans le secteur bancaire.

Par ailleurs, Christelle Igual fut lauréate aussi du prix régional La Tribune Women's Award organisé par Objectif Languedoc-Roussillon en 2013.

Pour sa part, Philippe Rajosefa, l'actuel directeur, assurera la transition durant le mois de décembre avec de prendre de nouvelles fonctions au sein du réseau Synersud en rejoignant Alter'Incub, l'incubateur régional d'innovation sociale de l'Union régional des Scop LR.