Yann Barbaux élu président d'Aerospace Valley, un Alésien au CA

Yann Barbaux, directeur de l'innovation d'Airbus, a été élu, mardi 26 septembre, à la présidence d'Aerospace Valley. Il remplace Agnès Paillard, qui occupait ce poste depuis 2014, et qui a annoncé son départ en mai dernier.

"Aujourd'hui une nouvelle ère commence avec la préparation de la phase 4 et le pôle doit relever trois défis principaux : poursuivre sa dynamique en étendant ses activités aux nouveaux territoires, démontrer aux pouvoirs publics et à ses membres l'impact économique de son action, trouver un modus vivendi avec l'ensemble des acteurs du monde de l'Innovation, et en particulier ceux issus du PIA », déclare-t-il.