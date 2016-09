La Tribune lance sa nouvelle formule hebdomadaire

Même prix (3 €) mais nouvelle formule : La Tribune en version hebdomadaire fait peau neuve pour son numéro de rentrée, en kiosque le 8 novembre. La maquette et le style graphique du journal économique ont été revus pour assurer une nouvelle dynamique de pagination et de lecture.

La version print sort en kiosque toutes les semaines le jeudi matin, avec une version disponible la veille à 16h sous format PDF pour le abonnés.

Au sommaire de ce numéro : un entretien avec le DG de bpifrance, Nicolas Dufourcq ; un dossier sur le business des séries TV ; une analyse sur l'électrification de l'Afrique, le chantier du siècle ; un décryptage du futur de l'A380 remplacé par une aile volante en 2050.

« Nous avons imaginé une nouvelle formule qui soit en accord avec notre ligne éditoriale ; celle de l'innovation, de l'entreprise et des territoires, fondée sur l'ADN de l'économie et de la finance, qui est celui de La Tribune depuis plus de trente ans », explique Jean-Christophe Tortora, président de La Tribune.

La Tribune s'appuie sur une dizaine de rédactions implantées en région, avec notamment des bureaux ouverts à Marseille, Bordeaux et Toulouse en 2016, qui produisent une édition locale trimestrielle en version papier. Objectif Languedoc-Roussillon est le partenaire du titre sur Montpellier et sa région, et en assure la correspondance locale.

Forte de cet ancrage territorial, La Tribune s'est imposée en premier média économique des métropoles, en produisant notamment plus de 80 événements annuels sur toute la France, dont certains co-produits par Objectif Languedoc-Roussillon (La Tribune Women's Awards, ou le Forum Smart City Méditerranée, le 11 octobre au Corum de Montpellier).