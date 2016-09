En 2015, le transport régional est reparti à la hausse

Comme de tradition depuis dix ans en période de rentrée, la CCI Languedoc-Roussillon a révélé ses chiffres clefs de l'économie régionale, le 15 septembre à Montpellier. Réalisée sur 2015, dans un contexte marqué par la dépréciation de l'euro par rapport au dollar et au yen, par la chute du coût de l'énergie, par la baisse des taux d'intérêt, mais aussi par une bonne tenue de la consommation des ménages au plan local, l'économie du Languedoc-Roussillon a enregistré une légère hausse de l'emploi salarié (1,5 %) et une baisse modeste de son taux de chômage (- 0,5 %, à 13,9 %).

L'emploi salarié marchand performe surtout dans l'économie présentielle (construction, commerce, tertiaire), avec 9 736 emplois en plus, tandis que l'industrie perd 444 postes (- 0,7 %). En terme de créations d'entreprises, on note une chute marquée des micro-entrepreneurs (anciennement auto-entrepreneurs), à - 26,5 %, tandis que la création de nouvelles entreprises dans les secteurs traditionnels bondit de 20,1 %.

Les transports redémarrent

Parmi les secteurs s'en sortant le mieux, le transport s'oriente positivement après trois années difficiles. Les immatriculations de véhicules industriels progressent de 29,2 %, trois fois plus que la moyenne nationale.

Le fret portuaire, notamment, est en hausse de 5,5 %. Il bénéficie de l'intensification du trafic sur deux des quatre ports de la région.

"Le port de Sète progresse de 14,7 %, tandis que Port-Vendres s'affiche à 2,1 % et que Port-la-Nouvelle se rétracte de 10, 7 %, énumère Bernard Fourcade, président de la CCI Languedoc-Roussillon. Dans tous les cas, les ports reprennent un rôle important. Avec quatre équipements de ce type, la région a une carte à jouer, entre Barcelone et Marseille."

Le tourisme tient bon

Dans les autres secteurs orientés positivement, se démarquent le tourisme, avec 7,2 millions de visiteurs, soit une hausse de 1,9 % ("la baisse des touristes étrangers, en raison du contexte international, a été compensée par les clients français") ; le tertiaire, avec un niveau d'emplois en hausse de 2,2 % et des défaillances d'entreprises en baisse de 4 % ; ou le trafic aéroportuaire, qui progresse de 1,9 %, avec 51 000 passagers de plus (4,5 % à Montpellier, 2,8 % à Perpignan, 0,5 % à Béziers, contre des baisses de 0,7 % à Nîmes, et 5,7 % à Carcassonne, "de plus en plus handicapé par la concurrence de Toulouse Blagnac").

À l'inverse, pour la 8e année consécutive, la construction souffre "en raison de la sous-production locale", avec une baisse de 1,3 % de ses effectifs, tandis que le commerce est "atone", pénalisé par "le pouvoir d'achat des ménages", avec 5,5 % de créations d'entreprises en moins, malgré des effectifs légèrement en hausse, à 1,6 %.

La publication de cette étude, disponible sur ce lien, sera peut-être la dernière. La future CCI Occitanie sera mise en place en 2017, consécutivement aux élections consulaires prévues en octobre prochain.