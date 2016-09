Lozère : le Département change son organisation interne

Pour tenir compte des changements induits par les différentes évolutions institutionnelles (loi sur la nouvelle organisation du territoire de la République, schéma départemental de coopération intercommunale, etc.) et au terme d'un travail de six mois, le Conseil départemental de la Lozère, que préside Sophie Pantel (PS), vient de dévoiler sa nouvelle organisation interne.

Trois nouvelles directions générales adjointes

Le schéma fait apparaître quatre nouveaux pôles, dédiés à la solidarité territoriale (ingénierie, attractivité du territoire...), à la solidarité sociale (insertion, enfance, famille...), aux infrastructures (mobilités, numérique...) et aux ressources internes. À noter que les trois premiers sont constitués en directions générales adjointes.

"Avec cette nouvelle organisation, nous faisons le pari de l'intelligence collective au service de notre territoire, souligne Sophie Pantel. Elle nous permettra de poursuivre nos objectifs de progrès partagé et d'attractivité renforcé. Nous pourrons également assumer pleinement nos compétences (sociales, routes, collège, Très Haut Débit, etc.). Enfin, nous préparons l'avenir de l'institution « Département » sachant que la loi NOTRe consacre l'idée de solidarité territoriale. Dorénavant, notre plus-value, c'est l'ingénierie."

Double nomination

Cette nouvelle organisation devrait se traduire, à terme, par le rassemblement d'une partie de ces effectifs (120 des 200 agents basés à Mende) sur un nouveau bâtiment que le Département compte acquérir pour 2 M€). À ce jour, l'institution dépense 500 000 € de loyers mensuels sur les onze sites qui en dépendent, et situés dans la commune.

Cette annonce se double de la nomination de deux directeurs généraux adjoints : Marie Lauze (41 ans) et Frédéric Bouet (47 ans). Ils seront en charge, respectivement, des nouvelles directions générales de la solidarité sociale et des infrastructures.