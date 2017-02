La Région dévoile son nouveau logo

« Ouvert à l'ensemble des composantes de notre Assemblée régionale, le jury qui devait sélectionner le futur logo de notre Région s'est réuni le 20 janvier, indique l'écologiste Gérard Onesta, président du bureau de l'Assemblée. Il s'est prononcé à l'unanimité en faveur du projet de Léa Filipowicz. Cela semblait une évidence. »

Pour choisir son nouveau logo, la Région a lancé un concours ouvert aux étudiants et diplômés des écoles d'art, de graphisme et de design, ou suivant des formations qualifiantes dans ces domaines, ainsi qu'aux personnes inscrites à la Maison des artistes.

Un logo pour moins de 20 000 €

« Ce concours s'est déroulé du 28 octobre au 28 novembre, indique Carole Delga, la présidente de Région. Ce sont 209 candidats qui ont postulé avec 362 propositions. Le choix des élus s'est porté unanimement sur le projet de Léa Filipowicz, une jeune gersoise de 22 ans qui a obtenu en juin dernier un diplôme de conceptrice et designer graphiste, délivré par l'école Axe Sud de Toulouse. »

Lauréate, Léa Filipowicz a obtenu un prix de 8 000 €. Le second et troisième lauréat ont obtenu respectivement un prix de 5 000 € et 3 000 €. « Le logo aura donc coûté moins de 20 000 € », précise Carole Delga. Le cahier des charges imposait à la graphiste de renoncer à ses droits d'auteur.

Occitans et Catalans réunis

Symboliquement, l'identité visuelle se veut consensuelle et fédératrice en associant la croix Occitane et les griffes catalanes. L'idée était « une interprétation simple et élégante des symboles millénaires de notre nouvelle Région », précise Gérard Onesta.