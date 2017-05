Madeeli ouvre son antenne lozérienne

Jusqu'en 2016, c'est Lozère Développement qui était en charge du développement économique du département à travers l'accompagnement de projets et autres services aux entreprises - des compétences qui, avec la loi NOTRe, ont été transférées aux Régions.

Et c'est à travers l'installation, à Mende (48), d'une antenne de l'agence Madeeli, l'agence régionale de développement économique, de l'export et de l'innovation née dans l'ex-Midi-Pyrénées, que la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée compte mener à bien cette mission.

« Sans oublier que le département et les réseaux consulaires ont un rôle important à jouer, explique Carole Delga, présidente de Région. L'idée a donc été de mettre en place un guichet unique, ici, dans les locaux du POLeN, afin de mutualiser les moyens et de simplifier les démarches pour les futures entreprises. Avec la volonté que ce transfert de compétences s'effectue sans même que les porteurs de projet s'en aperçoivent. »

Pour ce faire, plusieurs agents de Lozère Développement, ayant une implication dans l'accompagnement des entreprises, ont été transférés au sein de l'agence Madeeli, permettant ainsi une continuité dans le suivi des dossiers. Son directeur, Sébastien Oziol, a d'ailleurs pris la tête de la nouvelle antenne de l'agence régionale.

Lozère Développement, de son côté, garde ses salariés liés à l'attractivité de la Lozère et devient une Agence d'attractivité et d'accueil, notamment des nouvelles populations.

35 dossiers déjà en cours

35 projets sont actuellement accompagnés par Madeeli, dont onze nouveaux, non-initiés par Lozère Développement, depuis le début de l'année 2017.

« Cette proximité permet à la Région d'apporter une aide en terme d'investissements, poursuit Carole Delga, mais aussi désormais de conseils, de fonctionnement marketing et commercial... L'idée est d'être présent tout au long de la chaîne de la vie d'une entreprise, de sa création à son développement à l'international, en passant par exemple par ses innovations en terme de nouveaux produits. »

Pour Sophie Pantel, présidente du département et de Lozère Développement, « il en découle pour la Lozère une efficacité accrue du dispositif d'appui au développement économique. L'action de prospection repose désormais sur une meilleure connaissance des ressources en compétences disponibles, des outils de financement et de soutien qui existent à l'échelle régionale. Quant à l'action d'accompagnement elle est facilitée par une réactivité plus forte des ressources régionales mobilisées sur les projets. »

Plus qu'une seule agence régionale en 2018

Ce déploiement de l'antenne de Madeeli en lieu et place des agences départementales de développement économique a déjà eu lieu dans les Hautes-Pyrénées, l'Ariège, le Tarn-et-Garonne et donc la Lozère. Il se poursuivra à terme sur l'ensemble des départements de la nouvelle Région.