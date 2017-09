La Métropole créera une agence de développement en 2018

(Crédits : Edouard Hannoteaux)

Philippe Saurel, maire de Montpellier et président de la Métropole, a annoncé, le 7 septembre, que celle-ci se dotera d'une agence de développement et d'attractivité en 2018, destinée à intégrer les acteurs économiques sur un principe inspiré du Conseil French Tech. En outre, il a expliqué un nouveau remaniement des exécutifs municipaux et métropolitains.