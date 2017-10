L’agence de l’eau et la Métropole de Perpignan renouvellent leur partenariat

« La signature d'un nouvel accord-cadre sur la gestion intégrée de l'eau et des milieux aquatiques pour la période 2017-2018 permet à Perpignan Méditerranée Métropole (PMM) de contractualiser plus de 5,2 M€ d'aides de l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse sur un programme de travaux de 26,8 M€ », explique-t-on au sein de Perpignan Méditerranée Métropole, dirigé par le maire de la ville catalane, Jean-Marc Pujol.

Cet accord signé le 6 octobre est axé sur sept thématiques considérées comme prioritaires pour le territoire, notamment la mise en conformité des systèmes d'assainissement (21,6 M€), la sécurisation de l'alimentation en eau potable (2,2 M€), la restauration des rivières et des zones humides (1,7 M€), ou encore la préservation de la qualité des ressources en eau affectées par les pesticides (300 000 €).

« Les enjeux du territoire justifient largement cet investissement, explique Laurent Roy, directeur général de l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse. L'accès à l'eau est en tension, à cause principalement de la sécheresse des nappes phréatiques causée par le changement climatique, phénomène qui provoque également la montée des eaux sur les côtes provocant, entre autres, des érosions. Notre priorité aujourd'hui est de reconquérir le bon fonctionnement des masses d'eau.»

Les sommes versées à PMM proviennent du 10e programme d'intervention de l'agence de l'eau, qui se termine fin 2018. Le 11e programme, qui démarrera en janvier 2018, « sera moins favorable », a prévenu d'emblée Laurent Roy, qui invoque les baisses de subvention des collectivités impactées par les coupes budgétaires décidées par le gouvernement.



Entre 2010 et 2017, PMM avait bénéficié de 45 M€ d'investissement de la part de l'agence de l'eau, ainsi que de 15 M€ d'aides. Cette collaboration qualifiée de « positive » avait permis notamment de créer en 2013 l'observatoire de la côte sableuse catalane destiné à surveiller l'évolution du littoral afin de mieux adapter les actions de gestion et de préservation.

Pour les deux prochaines années, les actions porteront notamment sur le changement climatique avec les milieux marins, des mesures agro-environnementales, la qualité de l'eau avec la mise en conformité de la station d'épuration de Perpignan et la dépollution aux pesticides de sept captages, ou encore l'économie d'eau. Sur ce dernier point, Jean-Marc Pujol a mis en garde sur le gaspillage et a alerté sur la nécessité d'engager une vraie démarche pédagogique auprès des utilisateurs.



Les actions menées en faveurs des viticulteurs et agriculteurs seront renforcées grâce à un second partenariat conclu avec la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Orientales.