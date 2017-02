Économie sociale et solidaire : 17 sociétés coopératives créées en 2016

Début février, l'Union régionale des sociétés coopératives et participatives (Scop et Scic) du Languedoc-Roussillon, officiant sur le périmètre de l'ancienne région et présidé par Xavier Châtellier (directrice : Fatima Bellaredj), a présenté son bilan 2016.

Au cours de cette année, 17 sociétés coopératives et participatives ont été créées, soit 13 Scop (sociétés coopératives de production) et 4 Scic (sociétés coopératives d'intérêt collectif). Quatorze d'entre elles étaient des créations ex-nihilo, et trois des transmissions, transformations ou reprises en Scop. Au final, 84 emplois ont été créés ou maintenus. Ce qui porte le nombre de coopératives à 156 sur l'ex-Languedoc-Roussillon, soit plus de 1 650 emplois.

Dans l'Aude, l'Hérault et la Lozère

Cinq de ces entreprises se situent dans l'Aude : Apex (charpente-construction bois), Aquatinte & Tintamarre (coopérative d'artistes), IFRACE (formation dans le domaine des médecines douces et alternatives), NEEIS (aide sociale à l'enfance) et Terre Mère (production et distribution de produits bio).

L'Hérault a enregistré la création de 10 sociétés coopératives et participatives : Avizzeo (conseil en systèmes et logiciels informatiques), IFAD (accompagnement de publics dans des projets d'insertion), La Collective (collecte de fonds pour les associations), Jardiscop (aménagement d'espaces verts), Languedocienne Bienvenue (agence de voyage), L'Assiette des saisons (restaurant de produits de la ferme), Mas Olivier (domaine viticole), Otus (production et réalisation audiovisuelles et cinématographiques), Pierres et Traditions (taille de pierre), et Terres des Andes (agence de voyages équitable et solidaire).

Enfin, deux entreprises se situent en Lozère : l'Abattoir de Saint-Chély-d'Apcher et Codivore (agence de communication).

Alter'Incub va lancer un accélérateur

De son côté, l'incubateur Alter'Incub, porté par l'Urscop-LR, a accompagné la création de cinq entreprises socialement innovantes : Clip-It (jeu créatif éducatif), D-SSID (outil web d'aide à la décision), Faciligo (service de mise en relation de voyageurs à mobilité réduite et de voyageurs autonomes), La Termatière (valorisation de déchets agricoles) et Micro Terra (valorisation des déchets par compostage biologique).

L'incubateur, qui fêtera ses 10 ans en 2017, va lancer un accélérateur à l'automne. Il organisera en juin prochain un Hackathon (programmation informatique collaborative par un ensemble de développeurs) en collaboration avec Beweb, l'école coopérative numérique de Lunel.

L'année 2017 sera aussi, pour l'Urscop-LR, celle de la poursuite du rapprochement avec l'Urscop Midi-Pyrénées, la fusion entre les deux ayant déjà été actée.