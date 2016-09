À Perpignan, Hop ! valorise son action pour la biodiversité

Qui a dit que les aéroports ne sont faits que de béton ? Certainement pas celui de Perpignan. « Sur une surface de 160 ha, 65 % sont constitués d'espaces verts. Des espaces auxquels depuis trois ans, nous apportons toute notre attention. Depuis en fait que nous avons intégré Hop!Biodiversité », explique Denis Leduc, directeur de l'aéroport de Perpignan.

Premiers effets

Initié par Lionel Guérin, P-dg de Hop!, l'association Hop!Biodiversité s'est en effet assignée la mission d'évaluer, de valoriser la biodiversité, d'identifier les bonnes pratiques et de faire le lien entre les aéroports pour promouvoir une gestion des espaces plus naturelle et respectueuse de l'environnement tout en prenant en compte les contraintes des structures et en particulier celles liée à la sécurité aérienne. Parmi les pionniers, l'aéroport Perpignan Sud de France.

« Lorsque nous avons entrepris les travaux de rénovation de notre structure, il nous a semblé important de nous inscrire dans une démarche écologique. Il en va des panneaux photovoltaïques installés depuis mais aussi de la préservation de ces vastes zones closes où faune et flore se révèlent d'une grande richesse », précise Denis Leluc. « Depuis trois ans maintenant, aidée par une équipe de bénévoles, notre association, a pu répertorier les espèces présentes dans les prairies environnants le tarmac. Ainsi avons-nous pu recenser entre quatre et neuf espaces d'orchidées, 18 espèces de chauves-souris, des renards, des lièvres, 70 variétés d'oiseaux dont des faucons crécerelles... », énumèrent Julia et Roland Seitre, docteurs vétérinaires et respectivement coordinatrice scientifique et dirigeant de Hop!Biodiversité.

Montpellier aussi

Si au départ, seuls quatre aéroports ont participé au programme mis en place, aujourd'hui ils sont au nombre de 12. Parmi eux, l'aéroport de Montpellier se lance lui aussi dans une meilleure gestion de ses espaces verts.

Témoignant du travail accompli, des méthodes mises en place et de la variété de l'écosystème des zones aéroportuaires, une exposition est actuellement visible sur les murs flambants neufs de l'aéroport de Perpignan. Une exposition photo composée d'une vingtaine de panneaux présente jusqu'au 16 septembre en terres catalanes et qui partira ensuite vers d'autres horizons.