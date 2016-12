Mobilité : les transporteurs testent les solutions GNV

La filière régionale des transporteurs, à travers l'Assemblée générale de la fédération des transporteurs du Languedoc-Roussillon - qui regroupe la Fédération régionale des Transports Routiers (FNTR LR), la Fédération régionale des Transports de Voyageurs (FNTV LR) et l'Union Nationale des Organisations Syndicales des Transporteurs Routiers Automobiles (UNOSTRA) - a été réunie par GRDF, le 1er décembre, pour une journée de démonstration dédiée au gaz naturel véhicules (GNV). Les solutions énergétiques alternatives autour du gaz et appliquées au transport de personnes et de marchandises se déclinent en gaz naturel, en GNV et en bio-GNV.

Alors que la filière, au plan national, s'est engagée depuis 2008 sur un programme d'actions destiné à améliorer l'efficacité énergétique et environnementale des entreprises de transport ("Objectif CO2, les transporteurs s'engagent"), les professionnels ont testé l'offre déployée par l'énergéticien au travers de bancs d'essai sur véhicules de « tourisme », poids-lourd, bus ou utilitaires. La création d'un Club du Développement Durable en LR est venue clôturer le forum, en présence d'André Sautet, directeur territorial de GRDF LR, de Viviane Repelin, déléguée du marché d'affaires Méditerranée, et de Christophe Charlon, président de la FNTR LR.