Quadran rachète Smalt Énergie et élargit son offre

Quadran, producteur d'électricité d'origine renouvelable (éolien, solaire, hydraulique, biogaz) basé à Villeneuve-lès-Béziers (34), vient d'acquérir la start-up Smalt Énergie, créée à Montpellier en 2008 et spécialisée dans l'audit et le tiers financement de la performance énergétique. Cette opération prolonge les efforts du groupe biterrois pour se diversifier dans les investissements en économie d'énergie, en créant une nouvelle offre qui cible plus précisément les professionnels et les collectivités.

"Le tiers financement consiste à investir pour le compte de nos clients dans des équipements économes en énergie, et ce dans tout le mix énergétique, explique Yohan Bousquier, cofondateur de Smalt Énergie. Nous établissons un contrat de performance énergétique permettant au groupe de sécuriser son investissement et de le rentabiliser, tout en garantissant la performance énergétique du projet. Certains opérateurs développent un service similaire, mais sur des grands projets uniquement. Pour notre part, nous ciblons des projets de taille intermédiaire, de 100 000 € d'investissement minimum, afin d'ouvrir ces projets à d'autres acteurs que de de grands groupes, ou des collectivités de 5 000 à 10 000 habitants."

Cette nouvelle offre sera lancée dans le sud de la France dans un premier temps, avant d'être généralisée à l'échelle nationale. Le premier projet pilote en la matière sera dévoilé dans le courant 2017.

Quadran emploie 250 salariés au sein de 15 agences et filiales, et développe un chiffre d'affaires de 220 M€ depuis l'acquisition d'Enel France.