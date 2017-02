La Compagnie du Vent investit 17,5 M€ sur l’Actiparc Mitra à Saint-Gilles

La Compagnie du Vent (groupe Engie) construira, dans l'Actiparc Mitra situé sur la commune de Saint-Gilles (30), une centrale photovoltaïque au sol installée sur un terrain de 20 ha. Les travaux devraient débuter dans le courant de l'année.

« Ce terrain est classé en zone inondable. La construction d'une centrale photovoltaïque s'avère donc une belle valorisation de cet espace », se réjouit-on au service du développement économique de la Communauté d'agglomération Nîmes Métropole.

Cette centrale électrique, une fois en service, devrait délivrer une puissance de 14 Mwc. Réalisée dans le cadre d'un bail emphytéotique conclu avec la SPL SAT pour une durée de 40 ans.

La création de cette installation représente, pour la Compagnie du Vent, dont le siège se trouve à Montpellier, un investissement estimé à 17,5 M€. Le montant des loyers versés s'élèvera à 8000 €/ha et par an pour les 20 premières années d'exploitation, et à 5 % du chiffre d'affaires de la centrale pour les 20 années suivantes.

À ce jour, la filiale montpelliéraine d'Engie exploite dix centrales photovoltaïques, dont huit au sol, pour une puissance totale de 88 Mwc. Son objectif est d'exploiter 250 Mwc d'ici 2020.