Frédéric Guillot, Michel Peyron et Eric Gouardes dirigent l'ADEME Occitanie. (Crédits : Reuters)

L’ADEME Occitanie a opéré la fusion de ses directions régionales il y a un an. Le 23 février, ses dirigeants ont fait le bilan des actions engagées sur les territoires en faveur de la transition écologique et énergétique : 42,6 M€ d’aides, générant 180 M€ d'investissements dans l'ex-LR et l'ex-MP.