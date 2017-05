La ressource en eau et le partage des usages, l'un des enjeux fondamentaux à la loupe lors de l'édition 2017 d'HydroGaïa. (Crédits : DR)

Le salon HydroGaia ouvrira sa 7e édition les 17 et 18 mai à Montpellier. Les enjeux sur la ressource en eau sont immenses et les acteurs économiques et institutionnels du secteur misent sur cet événement pour booster la filière. Près de 4 000 visiteurs sont attendus.