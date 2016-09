Le Crédit Agricole du Languedoc promeut ses agences 2.0

Les deux principales agences montpelliéraine du Crédit Agricole du Languedoc (150 agences sur l'Aude, l'Hérault, le Gard et la Lozère), avenue Foch et sur la dalle du Triangle Haut, ont été rénovées et inaugurées le 15 septembre en présence de Philippe Saurel, le maire de Montpellier.

« Les consommateurs évoluent et la banque se transforme, en s'appuyant sur un concept plus moderne, "100 % humain, 100 % digital" », fait observer Véronique Flachaire, directeur général de la Caisse régionale du Languedoc.

Les deux agences, dont le fonctionnement expérimental pourra ensuite être déclinés sur les agences les plus importantes du réseau, sont nouvellement dotées d'outils numériques, notamment en terme d'accueil du client.

Les agences du Triangle et de Préfecture s'étendent respectivement sur 500 m2 (contre 250 m2 avant restauration) et 200 m2, comptent 5 500 et 4 600 clients, et emploient 15 et 9 collaborateurs.