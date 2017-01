La Métropole de Montpellier sera fibrée à 100 % en 2020

Depuis le démarrage, en 2015, et la montée en puissance du plan visant à équiper le territoire de la Métropole montpelliéraine en fibre optique, 78 % des foyers de Montpellier étaient raccordables en fin d'année dernière. D'après le calendrier dévoilé le 23 janvier par Orange et Montpellier Méditerranée Métropole (3M), ce potentiel atteindra le seuil de 100 % en 2020.

Dans le cadre du Plan France Très Haut Débit lancé par l'État, Orange prévoit de relier 20 millions de logements à la fibre optique d'ici 2022. Montpellier est la seule ville d'Occitanie labellisée "100 % Fibre" par l'opérateur, et l'une des neuf villes françaises à arborer le label.

"C'est pour la Métropole et pour Orange un projet volontariste, qui mobilisera quelque 300 techniciens", détaille Patricia Goriaux, directrice d'Orange Sud.

Quatre phases de déploiement

En plus de Montpellier, les travaux sont déjà engagés à Juvignac et Castelnau-le-Lez. Selon le calendrier présenté par Orange, quatre phases de raccordement ont été définies selon le taux d'éligibilité des communes à la fibre : la première, qui sera conclue dès 2017, intègre Lattes et Le Crès.

Le 2e lot, de loin le plus important, englobe les communes de Baillargues, Beaulieu, Castries, Cournonsec, Jacou, Montaud, Montferrier-sur-Lez, Murviel-lès-Montpellier, Pérols, Saint-Brès, Saint-Georges-d'Orques, Saint-Jean-de-Védas, Saussan, Sussargues et Vendargues. Devant aboutir en 2018, il représente un potentiel de 35 000 prises.

En 2019, Clapiers, Grabels, Pignan, Prades-le-Lez et Saint-Drézéry verront la fibre arriver à leur tour. Enfin, le 4e et dernier lot, calé sur 2020, affiche les six dernières communes concernées au sein de M3M (Cournonterral, Fabrègues, Lavérune, Restinclières, Saint-Geniès-des-Mourgues, et Villeneuve-lès-Maguelone).

"L'économie est sous-tendue par l'accès au très haut débit, mais c'est d'abord un problème d'équité : il faut que toutes les populations aient le même accès à l'information, commente Philippe Saurel, maire de Montpellier et président de M3M. De même, si les territoires ruraux ou péri-urbains ne sont pas raccordés, ils ne pourront pas accueillir de nouvelles entreprises. Or c'est la première question qu'elles posent lorsqu'elles projettent de s'installer."

Un investissement sur fonds propres

M3M rajoute que cet effort de raccordement à la fibre s'applique aussi à sa stratégie de création et gestion de parcs d'activités, récemment remaniée. Parmi les zones émergentes qui en bénéficient ou en bénéficieront figurent le projet de village artisanal de Lavérune ou le Multiparc du Salaison à Vendargues.

Orange ne communique pas le montant de l'investissement consenti, tout en précisant qu'il est réalisé "sur ses fonds propres". Toutefois, lors du lancement de ce plan en 2015, l'opérateur indiquait que l'effort financier s'élèverait à 500 M€ en cinq ans sur tout le territoire régional.

Orange (40 Mds € de chiffre d'affaires en 2015) compte 256 millions de clients dans le monde, dont 18 millions dans le haut débit fixe.