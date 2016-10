Com&Médias Sud publie le Guide de la Com 2016/2017

Le Guide annuel de la communication en Paca et Occitanie, édité par Com&Médias Sud, sort jeudi 13 octobre. L'ouvrage recense les agences, associations, réseaux et syndicats du secteur localisés sur un périmètre qui couvre les deux régions.

Cette édition 2016 opère un classement des agences par localisation et domaine d'activités (agence globale, agence digitale, événementiel, studio graphique, production audiovisuelle, etc) et fait un focus sur l'UCC Med, le syndicat des agences conseils, et sur les agences adhérentes.

Elle dresse également la liste de tous les contacts des responsables communication des collectivités de plus de 5 000 habitants dans les régions Paca et Occitanie, et intègre une rubrique dédiée au marketing territorial qui revient sur les dernières évolutions de la politique d'attractivité des territoires.

Après une soirée de lancement, le 13 octobre au Docks des Suds de Marseille, d'autres présentations du Guide suivront, à Montpellier, Nice et Toulouse.