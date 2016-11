Le Wine & Business Club se lance à Montpellier

Plus de 50 entrepreneurs et acteurs économiques de Montpellier et sa région se sont rendus au Domaine de Verchant, le 22 novembre, pour le lancement du Wine & Business Club de Montpellier. Ce réseau, créé en 1991 et comptant 15 clubs (2 500 membres) en France, vise, à raison de plusieurs dîners-dégustations par mois, à réunir ce profil de décideurs (patrons de PME, d'ETI et de grands groupes répartis à parts comparables) autour de valeurs communes : économie, gastronomie et vin.

« Le schéma récurrent est d'organiser une conférence économique, en présence de deux personnalités invitées par mes soins, suivie d'une dégustation assurée par deux vignerons, l'un originaire de la région, et l'autre pas, décrit Alain Marty, président fondateur du Wine & Business Club Paris et animateur de l'émission "In Vino" sur BFM Business. Nous nous plaçons dans une optique de service : les adhérents utilisent ces soirées comme un outil de relations publiques, à la façon d'une loge au football ou au rugby. »

La vocation de Verchant

L'événement, initié par Pierre Mestre, marquait la mise en place de la nouvelle organisation locale et le lancement du recrutement d'une cinquantaine d'adhérents (750 € par an, hors prix des dîners). Le bureau du Wine & Business Club Montpellier intègrera, outre le président du groupe Orchestra-Prémaman, Dominique Seau, P-dg d'Éminence, Xavier Debaisieux, directeur général du Domaine de Verchant, et Jean-Claude Gallo, directeur de la publication d'Objectif Languedoc-Roussillon et vice-président de La Tribune, en qualité de membres fondateurs, dans l'attente de la désignation des élus.

« Quand nous avons racheté le Domaine de Verchant en 2012, nous avions déclaré notre volonté d'en faire un lieu ouvert au public et autour du vin, raconte Pierre Mestre. Ce club me semble donc naturel, approprié, au sens où il s'inscrit dans une tradition régionale. »

Christian Noyer, invité en 2017

La soirée a réuni plusieurs acteurs économiques tels que Dominique Guérin (FDI Groupe), Alain Guiraudon (GGL), Bertrand Girard (Vinadeis), Stéphane Marcel (SMAG), Pierre Denizet (Appart'City), Éric Fouillot (Engie), Jean-François Manlhiot (Caisse d'Épargne), Laurent Brieu (Sofilaro), André Deljarry (CCI 34), etc. Elle s'est déroulée en présence de deux invités - Thierry Gardinier, co-propriétaire du groupe Taillevent, et Benoît Pontenier, directeur du Prieuré Saint Jean de Bébian - et d'une vingtaine de présidents et vice-présidents des Wine & Business Clubs de Paris, Marseille, Bordeaux, Lille, Strasbourg et Reims.

Le Wine & Business Club Montpellier organisera dix soirées par an au Domaine de Verchant. En 2017, les deux premières sont prévues les 23 février et 21 mars, cette dernière en présence de Christian Noyer, ex-gouverneur de la Banque de France.

Le Wine & Business Club, leader mondial des clubs de dégustation, réalise 7 M€ de chiffre d'affaires et emploie 21 collaborateurs en France. Il se développera à Bruxelles, Londres et Barcelone en 2017.