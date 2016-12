Plus de 200 décideurs attendus à la 2e Soirée des Ambassadeurs des P.-O.

Les Ambassadeurs économiques des Pyrénées-Orientales sont un réseau de chefs d'entreprises du territoire, né il y a un an à l'occasion de leur soirée officielle de lancement. La deuxième édition de cette soirée, toujours organisé par l'agence de développement économique Pyrénées Méditerranée Invest, aux côtés de Perpignan Méditerranée, de l'UPE 66 et de la CCI des P.-O., se déroulera le 15 décembre à Perpignan (66), au centre d'art À Cent Mètres Du Centre Du Monde.

Le réseau des Ambassadeurs économiques, créé en 2015, se propose de mobiliser les forces économiques tournées vers l'international, et valoriser le potentiel du département à l'international selon plusieurs axes : économie, sciences et culture, patrimoine, innovation, attractivité touristique... La soirée, placée sous le haut parrainage de Jean-Pierre Navarro, fondateur de la société Sotranasa, permettra de revenir sur les engagements pris fin 2015, au travers de la Charte des Ambassadeur signée à cette occasion, et du programme d'actions de promotion lancées sur ces sujets.

Organisée autour du témoignage de Christophe Carniel, fondateur de la société Vogo, une table-ronde, animée par Jean-Claude Gallo, directeur de la publication d'Objectif Languedoc-Roussillon et vice-président de La Tribune, une table-ronde verra les interventions et propositions d'Alice Guichet (Pyrescom), d'Emmanuel Stern (Villa Duflot), de Lionel Mailhes (STC Caustier) et d'Olivier Poncin (Groupe Catana). Enfin, un trophée sera remis à un chef d'entreprise emblématique des Pyrénées-Orientales, et pour distinguer son action à l'international.