Vendée Globe : fin de course pour le Gardois Kito de Pavant

Trente jours exactement après son départ des Sables-d'Olonne (85) sur le monocoque Bastide-Otio, Kito de Pavant est victime d'une avarie grave qui met un terme à sa participation au Vendée Globe alors qu'il se trouvait en 10ème position de la course. C'est le sixième abandon de cette édition.

Le navigateur est toujours à l'heure actuelle en situation précaire dans l'océan Indien après que son navire ait heurté ce matin du 6 décembre un OFNI (Objet flottant non identifié) au niveau de la quille, entraînant une voie d'eau importante.

Le Marion Dufresne attendu sur zone

« À 9 h, heure française, ce mardi matin, la direction de la course du Vendée Globe a été alertée par l'équipe technique du navigateur Kito de Pavant qu'une avarie grave était intervenue à bord de son bateau Bastide-Otio, indique le service de presse du skipper. Kito de Pavant a informé son équipe à terre que le bateau avait subi un violent choc au niveau de la quille, suite à la rencontre avec un OFNI, provoquant une voie d'eau importante à bord du bateau. »

Les secours ont été organisés par la direction de la course du Vendée Globe. Un bateau de la Marine Nationale, le Marion Dufresne, a été dérouté pour secourir le navigateur du Grau-du-Roi (30). À midi, il était prévu que ce bateau arrive une dizaine d'heure plus tard sur zone. En attendant, Kito de Pavant doit prendre son mal en patience dans un environnement soumis à des vents de 40 nœuds et des creux de 5 à 6 mètres.

« À l'heure actuelle, la priorité est de préserver la vie du marin, témoigne Vincent Bastide, le directeur général de Bastide Médical (Caissargues, 30), un des principaux sponsors du navigateur. La nouvelle est douloureuse compte tenu du niveau de préparation de Kito de Pavant qui avait réuni toutes les conditions pour que cette course un succès. Malheureusement, un événement non maîtrisable a détruit son rêve et le met aujourd'hui en danger. »

La déception doit être d'autant plus grande pour Kito de Pavant qu'il s'agit de sa troisième tentative de concourir au Vendée Globe. Ses précédentes expériences en 2008 et 2012 s'étaient soldées par des abandons.

Soutien de Vincent Bastide

Victime d'une « situation totalement imprévisible » selon les mots de Vincent Bastide, le navigateur pourra compter sur son partenaire pour de nouvelles compétitions dont la 13ème édition de la Transat Jacques Vabre en novembre 2017 et peut-être un nouveau Vendée Globe.

« J'accorde beaucoup d'amitié et de confiance à Kito de Pavant, déclare Vincent Bastide. Nous avons signé un partenariat de trois ans en 2014 qui devait se clôturer par sa participation à la Transat Jacques Vabre. Mais, Bastide Médical souhaite s'inscrire dans la durée et l'accompagner sur un prochain Vendée Globe s'il le souhaite. Au départ de la course, j'avais dit que qu'était le résultat de cette course, je le suivrai. »

Au-delà de son apport financier, Bastide Médical s'est investi dans la course de Kito de Pavant en menant deux études : l'une sur la qualité du sommeil paradoxal du navigateur et l'autre sur la nutrition.

« La première étude a été conduite hors cours, lors du convoyage du bateau aux Sables-d'Olonne et les résultats sont en cours d'analyse, confie Vincent Bastide. En ce qui concerne la seconde étude, nous disposerons des trente jours de course effectués. »

Au total, une quarantaine de sponsors privés (Bastide Médical, Otio, Cofruidoc, Itesoft, etc.) et publics (la Région Occitanie, Le Grau du Roi/Port Camargue) s'étaient mobilisés en faveur de Kito de Pavant.