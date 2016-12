La nouvelle CCI de l'Hérault fixe ses priorités

Quelques semaines après l'élection des membres des nouvelles CCI départementales, André Deljarry a été élu président de la nouvelle CCI de l'Hérault, lors de la 1e assemblée générale d'installation tenue le 15 décembre à Montpellier, en présence du préfet de l'Hérault, Pierre Pouëssel. En outre, Matthieu Ourliac et Florian Tarbouriech ont été respectivement élus président de la délégation Béziers et président de la délégation de Sète.

Le bureau également élu à cette occasion se compose des membres suivants : Guillaume Abello (1er vice-président « Délégation Béziers »), Jean-Marie Sevestre (2ème vice-président « Commerce-Tourisme-Culture » et vice-président délégué), Patrick Ceccotti (3ème vice-président « Industrie »), Bernard Cabiron (4ème vice-président « Formation »), Florent Tarbouriech (5ème vice-président « Délégation Sète »), Samuel Hervé (6ème vice-président « Services - Actions économiques »), Augustin Valero (trésorier), Matthieu Ourliac (trésorier adjoint) et Emmanuelle Sophy-Montfort (secrétaire).

Un contexte difficile

Élu pour un mandat de cinq ans, André Deljarry, dans son discours d'installation, a indiqué qu'il reversera ses indemnités aux secteurs de la culture et du sport.

"Les CCI existaient depuis des décennies, voire des siècles : 1704 pour Montpellier, 1872 pour Sète et 1903 pour Béziers, rappelle-t-il. Il est de notre responsabilité d'unir nos efforts pour faire vivre la représentation des entreprises au travers de la nouvelle CCI Hérault. Cela en relevant le challenge que l'État nous impose depuis bientôt près de cinq ans avec des baisses budgétaires drastiques, près de 42 %, et la réforme des CCI au niveau national."

Parmi ses priorités, André Deljarry a indiqué vouloir positionner l'Hérault "comme une destination économique phare en Occitanie", tout en déclinant plusieurs axes d'action, dont certains déjà suivis par l'ex CCI de Montpellier (le tourisme, l'oenotourisme, le nautisme, la culture, le sport, le numérique, l'innovation, le design, la silver économie, etc.) et en rappelant plusieurs chantiers phare portés par la chambre tels qu'une Route des vins, et la création du nouveau campus Montpellier Business School.

Par ailleurs, le lendemain, lors de l'assemblée générale de constitution de la nouvelle CCI Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, qui a vu l'élection d'Alain Di Crescenzo comme président, André Deljarry a aussi été élu 1er vice-président de cette même chambre.