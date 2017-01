La Marseillaise, en difficulté, organise une soirée de soutien le 17 janvier

Fondé clandestinement pendant la Résistance, en 1943, le journal La Marseillaise n'en finit pas de résister. Le quotidien régional essuie un nouvel épisode de mauvais temps : le 28 novembre 2016, il a obtenu son placement en redressement judiciaire avec une période d'observation de six mois.

Afin de mobiliser autour de son redressement économique, le quotidien organise une soirée de lancement du Comité de soutien languedocien à La Marseillaise le mardi 17 janvier prochain, au Club de la Presse de Montpellier (place du Nombre d'Or).

« Nous invitons nos lecteurs, les lecteurs occasionnels, des confrères, des hommes et femmes politiques, bref, tous ceux qui pensent qu'un journal comme La Marseillaise doit vivre, déclare Annie Menras, rédactrice en chef adjointe et responsable de l'édition languedocienne. Nous allons former un comité de soutien languedocien et nous essaierons de collecter des fonds. Ce comité adhérera à l'association Les Amis de la Marseillaise, créée il y a deux ans et qui avait alors récolté 300 000 € (au travers de son comité de soutien Pour que vive la Marseillaise, NDLR). Par ailleurs, une souscription en ligne a été lancée, ainsi qu'une pétition en ligne. Et dans d'autres départements, beaucoup de choses ont été organisées, comme des lotos... »