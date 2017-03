MobilConcepts remporte le marché du tramway du Luxembourg

"L'obtention de ce marché de 2 M€ est une première pour notre entreprise, se réjouit Arnaud Avezou, le dirigeant de MobilConcepts (Fabrègues, 34). Spécialisés dans le mobilier urbain, nous fournissons régulièrement des bancs, abris de tramway ou abris de bus mais nous n'avions jamais décroché un marché d'abris voyageurs publicitaires."

Agir groupés

Et pour cause, ce type de marché est dominé par deux acteurs majeurs : JCDecaux (Neuilly-sur-Seine, 92) et Clear Channel France (Boulogne Billancourt, 92). Le premier concourrait d'ailleurs au marché public du tramway du Luxembourg.

"Pour remporter ce marché, nous nous sommes alliés avec un publiciste afin de développer les compétences que nous n'avions pas, précise Arnaud Avezou. Ce groupement s'est fait avec IP Luxembourg Broadcasting Center Europe, une filiale du groupe RTL. Fort de ce succès, nous réfléchissons à reproduire ce type de groupements pour conquérir de nouveaux marchés européens."

Autre spécificité du projet de MobilConcepts: le recours à un designer de renom, Marc Aurel, pour la conception des abris-voyageurs. Un choix en lien avec la stratégie de l'entreprise.

"Refusant les dogmes sur l'aménagement de la ville et la banalité des produits souvent issus des chartes urbaines, nous nous associons aux créateurs, designers et architectes pour créer des ambiances adaptées aux projets urbains, explique le dirigeant. Ce travail permanent au côté des concepteurs nous a amené à leur proposer d'éditer leurs propres créations.

Bonnes perspectives à l'export

Pour l'heure, les principaux marchés de MobilConcepts se trouvent en France et au Maghreb avec deux projets à son actif : les abris de tramways de la ville d'Alger et de Casablanca. D'ici à quelques semaines, l'entreprise devrait conclure un nouveau contrat dans l'un de ces pays.

Fondé en 1996, MobilConcepts est le ditributeur exclusif de la marque Metalco en France. La société emploie 16 salariés.

En croissance, son chiffre d'affaires devrait passer de 4,3 M€ en 2016 à 5 ou 5,5 M€ en 2017. Et ce, dans un contexte tendu avec la baisse des dotations publics et la réorganisation territoriale.