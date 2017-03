Arkolia et EDF-EN partenaires pour deux projets éoliens en Occitanie

En rachetant la branche d'activité spécialisée dans les énergies renouvelable du groupe Idex en juin 2016, la société Arkolia Énergies (Mudaison, 34) a eu accès au portefeuille du groupe francilien dans le secteur éolien et en méthanisation.

Deux projets éoliens ont été retenus par la société héraultaise qui s'est associée, à parts égales, avec EDF Énergies Nouvelles (EDF EN) pour en faire l'acquisition, indiquent les deux opérateurs dans un communiqué commun le 14 mars 2017.

"EDF EN nous a apportés une garantie financière face à Cube, le fond d'investissements canadien détenteur du groupe Idex, explique Laurent Bonhomme, le président d'Arkolia Énergies et co-fondateur avec Jean-Sébastien Bessière, le directeur général. Nous apportions notre mobilité en ayant la capacité d'intégrer une partie des équipes du groupe Idex."

Situé dans le département de l'Aveyron, le premier projet présente une capacité d'installation de 57 MW. Le second, en Lozère présente une capacité à installer de 27 MW. Ce dernier est également détenu par VSB Énergies Nouvelles (Nîmes, 30).

Projets de méthanisation

Le rachat des activités « énergies renouvelables » du groupe Idex a également permis à la société Arkolia Énergies d'acquérir, seule cette fois-ci, deux projets de méthanisation présentant un potentiel de 1,6 MW.

"Faute de rentabilité, aucun des projets du groupe Idex en méthanisation n'était lancé, précise Laurent Bonhomme. Nous avons restructuré les opérations en deux grands ensembles. Le premier, l'ex-projet Egisol, est localisé dans les Landes et est éclaté en deux petits projets. Le second, dans l'Isère, était un très grand projet que nous avons transformé en une fédération de projets de trois unités."

Activité ER du groupe Idex

Cette opération de rachat s'est accompagnée de la reprise de sept salariés du groupe Idex et de l'ouverture subséquente de deux nouvelles agences, l'une à Nantes et l'autre à Paris, pour « intégrer ces nouveaux collaborateurs », explique Arkolia Énergies. Ces deux agences s'ajoutent à celles préexistantes à Montpellier (le siège), Toulouse, Rodez et Gap.

Créée en 2009, la société héraultaise est spécialisée dans deux activités principales : la construction de sites de production d'électricité verte (solaire, éolien et biogaz), qu'elle exploite pour compte propre ou compte de tiers et la vente d'électricité issue de ses propres sites de production. À ce jour, la PME annonce une puissance installée de plus de 250 MWc sur le territoire français., Son chiffres d'affaires s'établit à 50 M€ (2015).