Le club d'entreprises de LR SET atteint le cap des 50 adhérents

Après son lancement en 2016 en partenariat avec la Région et Madeeli, le club d'entreprises de l'association LR SET (Languedoc-Roussillon Sport Emploi Tourisme) se réunira pour la 1e fois le 23 mars, à Juvignac (34), pour dévoiler sa feuille de route. Baptisé "Club and co", il compte désormais 50 entreprises ou structures adhérentes (officiellement dévoilées à cette occasion), parmi lesquelles la Caisse d'Épargne Languedoc-Roussillon, SD Tech, Akte, le Crédit Agricole du Languedoc, Choosit, RH Partners, Vogo, Plussh, Discover France, Hurricane ou encore Matahi.

Parrainé par Christophe Carniel (Vogo), Club and co présentera ses partenariats et son programme d'actions sur 2017 : cafés éco, backstage, conférences autour de matchs et d'événements comme le FISE ou encore le Salon International de l'économie de la montagne. La soirée fournira également l'occasion de lancer les premiers parrainages.

"La création du cub d'entreprises répond à la nécessité de renforcer les coopérations entre les acteurs de la filière, le développement de l'écosystème ou encore la promotion de l'innovation au sein de la filière sport", rappelle Jean-Marc Oluski (RH Partners), président de LR SET.

Cette soirée de lancement, qui se déroulera en présence de la société toulousaine Cryo Control (systèmes d'hydro thérapie froide pour clubs sportifs), permettra, en outre, à cinq des start-ups accompagnées par LR SET de pitcher et présenter leur offre : Upper Play, Technik Foot, Saint Jacques Wetsuits, Perfhormanse et Emmenetonchien.com.

Par ailleurs, LR SET (six salariés) a officiellement intégré, le 2 mars, le comité de pilotage de la filière Sport en présence de Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, et de Christophe Sirugue, secrétaire d'État chargé de l'Industrie.