Hurricane et la Ville de Baillargues multiplient les projets

Récemment domiciliée au parc d'activités Aftalion de Baillargues (34), dans des locaux (1000 m2) plus adaptés à son expansion, Hurricane Action Sports, société organisatrice du Festival International des Sports Extrêmes (FISE), lance les 20 et 21 mai, en association avec la Ville de Baillargues, son premier Open BMX Flat.

Organisé dans les arènes, juste avant le FISE Montpellier, l'Open BMX Flat vise à mettre un coup de projecteur sur une discipline qui a fait son entrée sur le circuit de Coupe du Monde UCI (Union Cycliste Internationale).

« Le BMX Flatland est une discipline qui existe depuis longtemps mais connaît actuellement un réel engouement auprès des jeunes, notamment des filles explique Hervé André Benoit, le fondateur d'Hurricane. L'objectif est de mettre en lumière cette discipline et la faire émerger. Hurricane et la ville de Baillargues partagent des valeurs communes autour de la jeunesse et des sports ».

« Associer une discipline spectaculaire telle que le BMX Flat aux arènes de Baillargues, plus souvent habituées à accueillir des courses camarguaises, illustre notre volonté de mêler culture traditionnelle et sports de nouvelles générations », indique, de son côté, Jean-Luc Meissonnier, maire de Baillargues et vice-président de la Métropole délégué aux sports.