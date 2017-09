Plein succès pour le 2e Sportup Summit (reportage vidéo)

Le Sportup Summit, le concours d'innovations au sein de la filière régionale du sport et du tourisme d'aventure, a tenu sa 2e édition du 21 au 23 septembre au CREPS de Font-Romeu (66). Revivez les temps forts de cette opération au travers d'une série de vidéos produites en partenariat avec Plussh.

Trente projets en lice

Le concours, organisé dans le gymnase du CREPS, a permis à chacune des 30 start-ups en lice d'être coachée et accélérée par des experts sur 48 heures. Sept lauréats ont été ensuite dévoilés dans les catégories "Porteur de projet", "Entreprises de moins de 36 mois", et "Coup de coeur".

Le regard des clubs professionnels

Une trentaine de présidents et dirigeants de clubs de la région Occitanie participaient à l'événement. Ils sont venus présenter les nouveaux business models du sport professionnel, dans le cadre du concours mais aussi des premières Rencontres nationales du sport et de l'économie, qui se tenaient aussi à l'occasion.

Fabien Pelous, ex-international du XV de France, parrain du 2e Sportup Summit :

Didier Lacroix, président du Stade Toulousain :

Laurent Nicollin, président du MHSC :

Le potentiel de la filière en Occitanie

Les nombreux experts (Madeeli, Transferts, Synersud, Sud de France, et les partenaires financiers de l'opération) et structures associées au Sportup Summit - qui, pour la plupart, participaient au jury - témoignent de la richesse et du potentiel de la filière sport régionale. L'événement était organisé par LR SET avec la Région Occitanie, sous le patronage du ministère des Sports.

Nadia Pellefigue, vice-présidente du Conseil régional Occitanie :

Christine Fabresse, présidente du directoire de la Caisse d'Épargne Languedoc-Roussillon :

Christophe Carniel, président de Transferts :

Samuel Hervé, vice-président de la CCI Hérault :