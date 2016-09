Pic Saint Loup obtient le graal de l’AOC

Coïncidence du calendrier, cette reconnaissance qui concerne les vins rouges, ainsi que les rosés (10 % de la production), met un peu de baume au cœur des viticulteurs, durement frappés par l'épisode de grêle d'août dernier. Mais elle aura pris du temps puisque la demande au comité national de l'Inao remonte à 2003.

« Ce délai a permis à l'appellation de faire évoluer son cahier des charges de façon plus précise et plus stricte, notamment en terme de pourcentage de Syrah qui contribue à la typicité Pic Saint Loup, de densité de plantation plus élevée, etc., résume Régis Valentin, président du syndicat des vignerons, et propriétaire du Château de Lancyre, à Valflaunès (34). Ce classement, qui récompense un travail mené depuis trente ans, s'inscrit dans la démarche de hiérarchisation des vins du Languedoc. Elle va nous permettre de mieux défendre notre nom, même si la plupart des consommateurs nous considéraient déjà comme une appellation. »