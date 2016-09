France Agricole veut accroÃ®tre le rayonnement de Dionysud

Le salon le salon Dionysud ouvrira ses portes le 8 novembre, au parc des expositions de Béziers pour trois jours de manifestation. Il s'agira de sa 13ème édition mais de sa 1ère sous la bannière du groupe France Agricole. En mai 2016, le leader français de la presse professionnelle agricole et agroalimentaire a racheté ce salon jusqu'à là organisé par la CCI de Béziers-Agde-Saint-Pons.

Le programme de la manifestation a été dévoilé à l'occasion d'une conférence de presse le 20 septembre, à Béziers. Organisé tous les deux ans, cet événement se concentre sur les innovations et techniques viti-vinicoles et oléicoles.

De nouvelles ambitions

« Notre objectif est d'élargir le visitorat sur la région Occitanie et le grand Sud-Est et de faire progresser le contenu du salon pour qu'il se professionnalise, indique Gérard Julien, le directeur général du groupe France Agricole. Nous croyons en l'avenir et l'expansion de Dionysud. L'édition de 2016 est une première étape. Nous imaginons un développement sur les trois ou quatre éditions suivantes. »

L'ouverture du salon à l'Ouest et à l'Est du territoire biterrois se concrétise par la présence d'exposants de l'ex région Midi-Pyrénées et du département du Vaucluse ainsi que « des exposants étrangers », précise Muriel Bottati, responsable du développement de Dionysud. Au total, 120 exposants sont annoncés.

Du côté des visiteurs, une fréquentation similaire à l'édition précédente, « voir en augmentation » est prévue. En novembre 2014, le salon avait attiré 10 000 visiteurs et une centaine d'exposants.

Vers plus de professionnalisation

En matière de contenu, le salon proposera notamment huit conférences, une vingtaine d'ateliers techniques et trois concours. Parmi les sujets abordés figurent un bilan de la campagne viticole 2015-2016 ainsi que des débats sur la concurrence des vins espagnols. Enfin, un Job Dating organisé par Vitijob aura également lieu le mercredi 9 novembre.

Le groupe France Agricole annonce un budget de 250 000 à 300 000 € pour l'organisation de cet événement. Son département événement, GFA Events organise également le salon Innov-Agri (90 000 visiteurs), Innov-Agri Grand Sud-Ouest ainsi que Bulles-Expo

Le Groupe France Agricole s'est progressivement développé autour de l'hebdomadaire La France Agricole, créé en 1945. Il est diffusé aujourd'hui à plus de 110 000 exemplaires. Huit autres titres ont rejoint La France agricole : RIA, La Vigne, L'Eleveur laitier, Agrodistribution, Le Lien horticole, Phytoma, Machinisme & Réseaux, La Toque Magazine.