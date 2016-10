Diam Bouchage produit 300 millions de bouchons par an dans son usine de Céret (66) (Crédits : Edouard Hannoteaux)

En plus des petits producteurs (90 % de son activité), le Catalan Diam Bouchage attire de plus en plus de grands producteurs viticoles grâce à ses bouchons haut de gamme. En facilitant l'optimisation des coûts, l'intégration du Portugais Piedade, réalisée en 2015, produit ses effets sur cette cible.