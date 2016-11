Millésime 2016 : des volumes en baisse et des questions en suspens

« Les vendanges sont aujourd'hui terminées et nous constatons une baisse de récolte de l'ordre de 20 % dans la région», annonce Boris Calmette, le président de Coop de France Languedoc-Roussillon, le 2 novembre, à Montpellier.

Selon les comptes de la coopération, la récolte 2016 s'élève à 11,2 Mhl dont plus d'un tiers (4,4 Mhl) provient du département de l'Hérault. Lors de la précédente récolte, le bassin Languedoc-Roussillon avait produit 13,65 Mhl.

« Nous avons eu un gros problème de sécheresse, indique Boris Calmette. Le Gard s'en sort bien dans l'ensemble mais l'Hérault accuse une baisse de 19 %, l'Aude de 20 % et les Pyrénées-Orientales de 30 %. »

Seul avantage du manque d'eau : le bon état sanitaire du vignoble et, au final, des vins qualitatifs.

« Nous avons de très beaux produits en cave avec de belles intensités colorantes et les degrés nécessaires », confie le président de Coop de France LR.

Tendance générale à la baisse

Le Languedoc-Roussillon n'est pas un cas isolé : à l'échelle de la France s'observe une baisse de le production de 5,7 Mhl avec une prévision de récolte de 42 Mhl contre 48 Mhl en 2015. Idem au niveau européen avec une perte de plus de 10 Mhl entre les deux années et au niveau mondial où la production passe de 274 Mhl à 259 Mhl.

« Du fait des aléas climatiques, il y a un contexte de petite récolte général et les prévisions pour 2016 sont parmi les plus basses depuis vingt ans », témoigne un représentant de Coop de France LR.

Du côté de nos plus proches voisins et challengers, l'Italie affiche une baisse de sa production de -2% pour atteindre un volume de 48,8 Mhl qui la place en tête des pays producteurs de vin. L'Espagne figure derrière la France en troisième position avec une récolte de 37,8 Mhl qui est par contre en légère augmentation (+1 %).

Un marché mondial tendu

Face à ce niveau de production mondial légèrement en baisse (-5%), la consommation, qui se situait autour de 245 Mhl en 2015, est stable. Des conditions qui sont a priori favorables pour valoriser la production nationale dans un pays où la consommation domestique ne cesse de diminuer.

« Le marché mondial est à l'équilibre, constate Boris Calmette. C'est un marché tendu et c'est exceptionnel dans le secteur agricole. »

Seul point noir : alors que les échanges mondiaux de vins ne cessent de progresser (+ 1,8 % en volume et + 10,6 % en valeur), le bassin Languedoc-Roussillon montre des signes de faiblesses.

« Après plusieurs années de progression des ventes à l'export, l'année 2015 est une année de retournement de tendances pour la région », résume un représentant de Coop de France LR.

Pertes de part de marché

En 2015, les vins IGP du Languedoc ont perdu des volumes à l'export : -5 % pour l'IGP Pays d'Oc et -16 % pour les autres IGP. Une tendance similaire est observée sur les huit premiers mois de 2016 : -7 % en volume pour l'IGP Pays d'Oc et -15 % pour les autres IGP régionales. Et ce retrait s'observe également en valeur sur l'export: -2 % pour l'IGP Pays d'Oc et -14 % pour les autres IGP LR.

« Il faut être vigilent sur ces chiffres car plusieurs facteurs sont en cause, explique une experte de Coop de France LR. Néanmoins, certains signaux doivent être pris en compte pour stabiliser la filière régionale car elle pourrait être fragilisée. »

Boris Calmette souhaite ainsi entamer une réflexion avec le négoce autour du segment des vins sans IG produits en région et fortement concurrencés par les vins espagnols.