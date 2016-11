LTWF 2016 : Quels cépages feront les vins occitans de demain ?

« La recherche de cépages résistants aux maladies est devenue l'une des priorités de la filière viti-vinicole au cours de ces dernières années », déclare Alain Carbonneau, professeur de viticulture de Montpellier SupAgro, en introduction à la première table-ronde de La Tribune Wine's Forum (LTWF), qui s'est déroulée le 9 novembre à Perpignan sous l'égide d'Objectif LR et de La Tribune Toulouse.

Du côté des professionnels de la production, la nécessité de réduire les traitements phytosanitaires en ayant recours à des cépages résistants semble acquise.

« La pression sociétale rend fondamentale la recherche sur les cépages résistants, indique Guy Bascou, membre de la Commission technique du Conseil interprofessionnel des vins du Languedoc (CIVL). Néanmoins, il ne faut pas perdre de vu que l'objectif est de vendre du vin et que la notion de cépages est importante sur les marchés. Il faut aussi mener une réflexion là-dessus. »

Il n'en reste pas moins que le CIVL a noué un partenariat avec l'Institut national de la recherche agronomique (Inra) pour créer un observatoire unique en France qui va mobiliser des vignerons volontaires de l'interprofession pour expérimenter des cépages résistants à l'échelle de l'ensemble du vignoble languedocien, dès 2018.

« Après avoir reçu l'autorisation du ministère de l'agriculture par un décret en mai dernier, nous avons lancé un appel aux vignerons qui seraient intéressés par expérimenter des cépages résistants, explique Guy Bascou. Ils ont répondu présents et aujourd'hui, une centaine de vignerons sont prêts à mettre des parcelles de 0,5 ha à disposition de l'Inra. »

Mais tout ne reste pas à faire en matière d'innovation variétale et de cépages résistants.

« Même si l'Inra a tardé à entamer un réel travail sur l'innovation variétale, il existe aujourd'hui des cépages qui ont déjà fait leur preuve en matière de résistance et qualitativement. Ils pourraient être valorisés sur les marchés à condition d'être adaptés aux conditions du vignoble languedocien. »

Cette condition est justement remplie par un autre type de matériel végétal, les cépages autochtones.

« Je vais être un peu en décallage avec les propos qui sont tenus, précise Joël Boueilh, le président de Plaimont Producteurs (Saint-Mont, 32). Dans notre union de coopératives, nous pensons que les solutions de demain sont peut-être dans ce qu'on a laissé derrière nous. C'est pour ça que nous travaillons à remettre au goût du jour des cépages oubliés. Nous avons crées le conservatoire privé le plus important de France avec une cinquantaine de ces cépages et on essaie de comprendre pourquoi ils ont été abandonnés. »