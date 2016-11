Naissance d’AgroTIC, nouvelle chaire d’entreprises dédiée à l’agriculture numérique

« L'objectif principal de la chaire AgroTIC est de créer du lien entre formation, recherche et entreprises sur l'agriculture numérique », annonce Bruno Tisseyre, professeur de Montpellier SupAgro et co-titulaire de la chaire avec Christian Germain, professeur à Bordeaux Sciences Agro, le 16 novembre, à Montpellier.

Les deux établissements d'enseignement supérieur se sont associés avec l'Irstea (Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture) pour créer cette chaire qui réunit sous forme de mécénat 23 entreprises (dont le groupe Arterris, BASF, Fruition Sciences, ITK, SMAG ou encore la Chambre d'agriculture de l'Hérault) pour un budget de 500 000 €.

Parmi ces actions figurent des séminaires, le challenge Innov'Agro et l'Observatoire des usages de l'agriculture de précision qui produira un état des lieux annuel de « l'adoption des solutions numériques par l'agriculture française dans ses différentes filières et métiers ».

« Cette chaire est assez atypique et exemplaire au sens où elle regroupe un consortium d'entreprises dont des PME et des start-ups, déclare Anne-Lucie Wack, directrice de Montpellier SupAgro. Aujourd'hui, il existe plus de 400 chaires dans les établissements d'enseignement supérieur de France et la quasi totalité d'entre elles sont composée d'une seule grande entreprise. »