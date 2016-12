Les vignerons des Grès de Montpellier organisent le 1er salon de l’AOP à Montpellier

De g. à d.: Yvon Pellet, conseiller de Montpellier Métropole en charge de la viticulture, André Deljarry et Olivier Durand. (Crédits : M.C.)

Une vingtaine de vignerons de l’AOC Languedoc-Grés de Montpellier lancera le 1er salon de l’appellation à Montpellier, les 10 et 11 décembre, avec le soutien de la Métropole et de la CCI 34. Une initiative qui s’inscrit dans le projet « Route des vins, patrimoine et métiers d’art » de la chambre consulaire et qui pourrait être étendu à l’échelle départementale.