Le groupe Ogeu reprend les Eaux de Quézac

Le rachat officiel des eaux de Quézac (Ispagnac, 48) par la société Ogeu (Ogeu-les-Bains, 64) est intervenu mardi 3 janvier.

« Suite à la signature d'un accord de cession, le groupe Ogeu reprend la société Nestlé Waters Supply Centre, basée en Lozère (48), qui embouteille l'eau minéral Quézac », indiquent les deux groupes.

Pour le groupe Nestlé Waters, le troisième candidat à la reprise de l'usine lozérienne a été le bon après deux échecs de négociation : la première avec l'ardéchois Éric Besson en mai 2015 et la seconde avec Nerios Groupe un an plus tard.

3 M€ d'investissement

« Une page se tourne, commente Franck Meyrueis, le délégué syndical CGT de Quézac. Le 12 décembre, le comité d'entreprise avait rendu un avis consultatif qui était favorable à ce projet de cession qui comporte des garanties absentes des précédents projets. »

Parmi ces garanties figurent « le maintien des effectifs » qui s'élèvent à 53 salariés, « la garantie de non licenciement économique pendant trois ans » et surtout un investissement de 3 M€ dans l'outil de production, confirmé par le groupe Ogeu.

« Le contraste est important avec le précédent projet de reprise, constate Franck Meyrueis. Le groupe Ogeu se montre davantage ouvert au dialogue. Ça nous permet d'être également plus ouvert. »

Le terrain s'annonce donc favorable aux négociations sociales qui vont avoir lieu entre les salariés et leur nouveau dirigeant, notamment en matière d'organisation du travail qui pourrait être amené à évoluer du fait du renouvellement de l'outil de production.

Des précédents

Les groupes Ogeu et Nestlé Waters n'en sont pas à leur première transaction commune : le géant suisse de l'agroalimentaire avait déjà cédé ces dernières années deux sites d'embouteillage au groupe béarnais: l'un en Bretagne (eau bretonne Plancoët), l'autre en Île-de-France (eau minérale Chevreuse).

Ces diverses cessions s'intègrent dans les stratégies propres des deux acteurs. Pour Nestlé Waters France, l'ambition est de « concentrer ses moyens sur ses marques phares nationales et internationales » tandis que le groupe Ogeu se positionne désormais comme « le leader national des eaux régionales et 4ème opérateur français d'eau embouteillée ».

« Avec l'acquisition de la source de Quézac, le groupe Ogeu consolide la gamme de ses eaux gazeuses au niveau national, précise le groupe qui exploite depuis plus de 70 ans l'eau minérale gazeuse d'Ogeu.

Présidé par Jean-Hervé Chassaigne, le groupe Ogeu compte 150 collaborateurs en France et se positionne comme leader national des eaux minérales régionales et 4ème embouteilleur français. Il réalisait un chiffre d'affaires annuel de 50 M€ pour une production de 300 millions de litres par an, avant l'acquisition des eaux de Quézac dont le CA s'élève à 20 M€ et la production à 72 M de cols par an.