Les viticulteurs héraultais réclament 13 M€ à FranceAgriMer

Une action syndicale, « à portée régionale », a été organisée par les Jeunes agriculteurs (JA) et la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) de l'Hérault, le 23 janvier, devant le siège régional de FranceAgriMer, l'établissement public administratif sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, en charge de la gestion des aides aux filières agricoles.

Les viticulteurs présents réclamaient le paiement de 13 M€ de l'enveloppe d'aides à la restructuration du vignoble. Accordée dans le cadre de l'Organisation commune de marché (OCM), cette enveloppe s'élève à 105 M€ à l'échelle nationale dont 43 M€ concerne le bassin viticole du Languedoc-Roussillon pour la campagne 2015/2016.

« Sur cette enveloppe régionale, FranceAgriMer doit encore verser 27 M€ aux viticulteurs, explique Guilhem Vigroux, le président de la FDSEA 34. Une partie, 13 M€, aurait dû être payée aux producteurs car leurs vignes ont été contrôlés par les services et leurs dossiers instruits. Or, ce n'est pas le cas. Notre première revendication est que ces paiements s'accélèrent. L'autre partie de l'enveloppe qui reste à verser souffre du retard pris par les contrôles d'arrachage et de plantation de vignes. C'est le second point de nos revendications : il faut que ces contrôles s'accélèrent. »