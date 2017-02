La légumerie Agriviva est destinée à transformer 80 % de produits agricoles locaux mais travaille également des produits exotiques pour la GMS et la restauration collective du territoire métropolitaine et du département héraultais. (Crédits : M.C.)

Mercadis, le Marché d'Intérêt National de Montpellier, a inauguré le 28 février un pôle de transformation alimentaire composé de six entreprises. Un investissement de 1,5 M€ destiné à valoriser la production agricole locale et en lien avec la politique agroécologique et alimentaire de la Métropole, signataire du Pacte de Milan.