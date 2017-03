La FRSEA Occitanie est née avec à sa tête Philippe Jougla

Avec 24 voix en sa faveur sur 45, Philippe Jougla a été élu président de la nouvelle Fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles (FRSEA) Occitanie, le 20 mars, à Sorèze (81). Il était jusqu'à présent président de la FDSEA du Tarn (81).

Autre postulant à cette fonction, Christian Mazas, président de la FRSEA Midi-Pyrénées, a recueilli 20 voix en faveur de sa candidature. Il devient secrétaire général du nouveau syndicat régional.

Représentant un réseau syndical de 14 000 adhérents en Occitanie, la FRSEA est le relais régional de la FNSEA qui est par ailleurs également déclinée à l'échelle départementale avec les FDSEA.

La création de la FRSEA Occitanie a rassemblé les 255 élus des treize FDSEA d'Occitanie. Ceux-ci ont participé à la désignation du nouveau conseil d'administration (45 membres) qui a ensuite élu le nouveau président de l'entité régionale.

Aucun agriculteur de l'ex région Languedoc-Roussillon ne s'est porté candidat à cette élection.

« Les représentants syndicaux languedociens se sont concertés et nous avons décidé de ne pas nous présenter afin de ne pas créer de confusion dans le débat, explique Serge Vialette, ancien président de la FRSEA Languedoc-Roussillon. Par contre, nous avons demandé notre juste représentativité et proposé ma candidature au poste de Premier Vice-Président délégué afin de co-animer le conseil d'administration et le bureau avec Philippe Jougla. »