Cémoi rachète Chris Candies et se renforce en Amérique du nord

L'Américain Chris Candies entre dans le giron de Cémoi. Le leader français et européen du chocolat vient d'acquérir ce fabricant de chocolats moulés, jusque-là contrôlé par des investisseurs privés. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé.

« Le positionnement de Chris Candies est cohérent avec la stratégie du groupe français. [...] Cette acquisition permet à Cémoi de renforcer sa position en Amérique du Nord, sur son savoir-faire historique, la marque de distributeur», indique le groupe catalan dans un communiqué publié le 20 mars.

Spécialisée dans les chocolats premium, biologiques, équitables et allégés en sucre, Chris Candies, certifiée notamment par Fairtrade et reconnue sans OGM et végan, fournit des chocolatiers à marque, les supermarchés, clubs, grossistes et magasins spécialisés. Créée en 1940 par Georges Christ, l'entreprise est basée à Pittsburgh (Pennsylvanie), où elle emploie 80 personnes.

Une implantation américaine renforcée

Cémoi est déjà présent en Amérique du nord à travers sa filiale Cémoi Inc. (12 M$ de chiffre d'affaires en 2016), qui s'est stratégiquement imposée sur ce marché avec des produits à marque propre pour les consommateurs et les chefs et une offre à marque de distributeur.

Historiquement installé à Perpignan (66), Cémoi compte plus de 3 200 salariés (dont plus de 2 300 en France) répartis sur ses 14 sites de production (dont 10 dans l'Hexagone). Avec quelque 260 000 tonnes de chocolat commercialisées chaque année dans plus de 50 pays, le groupe familial a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de près de 820 M€ (50 % réalisés hors de France).