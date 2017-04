Vins espagnols : sous pression, la grande distribution range ses rayons

Dernière action en date des viticulteurs d'Occitanie contre la grande distribution et la confusion sur l'origine des vins : une opération de « contrôle » du rayon vin au Carrefour Market de Pézenas (34), le 12 avril 2017. Objectif : « chariots à la main, sortir du linéaire l'ensemble des Bag-in-box (Bib) d'origines équivoques ».

Une cinquantaine de viticulteurs héraultais se sont rendus à l'improviste dans cette moyenne surface sous l'égide de la Fédération départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FDSEA 34), des Jeunes Agriculteurs (JA 34), des Vignerons coopérateurs de l'Hérault et des Vignerons indépendants du département.

Le supermarché initialement visé était l'Intermarché de Bessan (34). L'un des objectifs de la manœuvre était de faire pression sur l'enseigne afin qu'elle rejoigne les négociations menées à l'échelle nationale entre la filière viti-vinicole et la Fédération du commerce et de la distribution (FCD). Réseau indépendant, Intermarché (comme Leclerc) n'appartient par à la FCD.

Candidat par défaut, Richard Vignaud, directeur du Carrefour Market de Pézenas, a vu son rayon vin « contrôlé et rangé» par les viticulteurs héraultais. Chariot à la main, ils ont ainsi retiré les Bib de vins espagnols dont l'origine n'est souvent pas affichée clairement.

« De nombreux Bib ont un packaging qui rappelle la France alors qu'il s'agit de vins étrangers, principalement espagnols, indique Samuel Masse, le président des JA 34. Le consommateur est trompé, les viticulteurs d'Occitanie ne vendent plus leurs vins et la grande distribution accroît ses marges car elle vend ses vins quasiment au même prix alors que les vins espagnols sont deux fois moins chers. »

Les viticulteurs n'ont pas eu à chercher longtemps le moyen d'illustrer leur propos. À leur arrivée dans le linéaire vin, le hasard les fait rencontrer un couple de consommateurs qui venait de choisir un Bib de la marque Cambras (groupe Castel). « En achetant un vin Cambras, nous pensions acheter du vin français », expliquent-t-ils.

Résultat : le Bib incriminé a changé de chariot.

Le directeur du Carrefour Market de Pézenas a répondu favorablement à la demande d'une segmentation des produits. Il s'est engagé à « séparer les Bib français des Bib étrangers » et à « baliser le linéaire » pour faciliter l'identification de l'origine des vins.

À l'échelle nationale, le groupe Carrefour a indiqué à Objectif Languedoc-Roussillon avoir « un message à faire passer au niveau national », témoignant de la mise en œuvre de mesures en phase avec les revendications des viticulteurs.

« En 2016, le groupe Carrefour a lancé une marque dédiée aux vins du Languedoc baptisée La Francette, explique l'enseigne. Environ 2,5 M litres ont été vendus l'année dernière et 3,5 M litres devraient être écoulés en 2017. Les Bib de vin français sont, depuis cette année, identifiés avec un logo composé d'un drapeau français et d'une Tour Eiffel. Du 8 au 14 août prochain, nous allons organiser une opération de valorisation des vins français avec des animations dans nos magasins. Enfin, notre centrale d'achat à Nîmes (30), la Maison Johanès Boubée, embouteille plus de 80 % de vin d'origine française et Carrefour a travaillé avec seize caves coopératives de la région en 2016 pour les produits de marques nationales. »